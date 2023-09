Gli sposi obbligano gli invitati a pagare cibo e bevande: «Oltre 2mila euro come quota di partecipazione»

di Redazione web

Un matrimonio può essere davvero costoso. Tra cerimonia, ristorante, location e addobbi, gli sposi sono spesso costretti a pagare cifre elevate, ma spesso anche partecipare ai matrimoni in qualità di invitato può rivelarsi dispendioso.

È quanto accaduto agli ospiti delle nozze di una coppia inglese che si sono ritrovati a dover pagare cibo e bevande oltre una cifra enorme solo per prendere parte alla cerimonia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La quota di partecipazione

Una coppia inglese prossima al matrimonio è stata presa di mira dagli invitati per la quota di partecipazione al matrimonio. Pochi giorni prima delle nozze, infatti, gli ospiti hanno ricevuto una mail con un link che li invitava a versare una cifra pari a poco più di 2 mila euro.

Jack, uno degli invitati che ha raccontato l'accaduto su Reddit, ha pensato che si trattasse di una truffa, quindi ha chiamato la sede del matrimonio per chiedere informazioni. Lo staff poi gli ha detto: «Sophie e Jeff ringraziano per il tuo contributo che consentirà loro di celebrare il matrimonio dei loro sogni».

La vendetta

Jack ha così capito che non si trattava di uno scherzo e ha deciso di versare tutti i suoi risparmi per prendere parte al matrimonio dei suoi due amici.

Il costo del matrimonio

Oltre a dover pagare in cassa ben 30 sterline e cioè 35 euro per i drink bevuti, gli sposi hanno costretto tutti a versare altre 200 sterline e cioè 230 euro, come mancia da dare al locale.

In altre parole il costo del matrimonio era quasi di 2.300 euro. Facendo un rapido conto su cosa avevano mangiato e cosa avevano bevuto è emerso che in sostanza gli invitati si erano pagati il matrimonio da soli e con mance, quota di partecipazione e open bar, avevano anche offerto un contributo agli sposi per il costo del proprio cibo e bevande.

Sui social si sono rivoltati tutti contro gli sposi. In molti, infatti, hanno risposto che è vergognoso l'atteggiamento della coppia, mentre altri hanno sostenuto di essere stati geniali ad aver fatto sì che il matrimonio se lo pagassero gli invitati. Qualcuno, per concludere, ha anche pensato che ci avranno guadagnato e che forse si è trattata di una truffa.

