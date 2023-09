Funzionario pubblico di 40 anni sposa un ologramma: «Le dico "sei carina" e dormo col suo peluche»

di Redazione web

Un funzionario pubblico di 40 anni ha sposato un ologramma e dorme con il suo peluche. Oggi combatte la sua personale battaglia in difesa dei fictosessuali, cioè coloro i quali hanno relazioni con personaggi virtuali. La sua sposa è diventata famosa ed è una star: ha aperto i concerti di un tour di Lady Gaga e vanta un merchandise a lei dedicato.

Akihiko Kondo vive in Giappone, fa l’impiegato statale ed è sposato con Hatsune Miku. Questa storia d'amore gli ha salvato la vita quando, il 40enne ha sofferto di depressione dopo essere stato bullizzato sul posto di lavoro.

Deluso dall'amore, giapponese sposa un ologramma. E la notte dorme col peluche

Il sindaco sposa un coccodrillo: «Non c'è matrimonio senza amore». L'incredibile storia in Messico

Lo scopo dell'associazione

«Abbiamo fondato l'Associazione FictoSexual per promuovere la comprensione della fintosessualità perché la società in cui viviamo non conosce bene questo mondo», ha detto Kondo.

La coppia è felicemente sposata da cinque anni. Parlando al notiziario Asahi, ha detto: «Ogni giorno le dico cose come 'Vado a lavorare' e 'Sei carina'. Immagino che le mie priorità si siano invertite quando ero affascinato dai videogiochi e dagli anime, anteponendo i personaggi di fantasia alle persone reali».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA