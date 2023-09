Sposa impone 5 regole assurde per i bambini al matrimonio: «Non possono partecipare alla cerimonia religiosa»

di Redazione web

Il giorno del matrimonio è uno dei più importanti della propria vita e tutto deve essere perfetto. Soprattutto per la sposa che ha speso molto tempo a organizzare la giornata nei minimi dettagli. La presenza di bambini piccoli potrebbe creare attimi di disturbo? La scelta di una sposa intende evitarlo con cinque ferree regole per gli invitati al matrimonio che porteranno alle nozze i loro pargoli. La decisione, però, ha generato aspre reazioni e critiche. Ma l'obiettivo della donna era chiaro: nel matrimonio dei suoi sogni non devono esserci pianti e urla di bambini in crisi.

Ecco le regole imposte dalla sposa.

Le regole per i bambini al matrimonio

Una sposa è stata molto criticata per aver chiesto agli invitati al suo matrimonio accompagnati da bambini di attenersi a 5 regole:

«1. Non sono ammessi neonati/bambini all’addio al nubilato/celibato;

2. Non sono ammessi neonati/bambini mentre ci stiamo preparando per il matrimonio;

3. Neonati e bambini possono partecipare al matrimonio solo dopo la cena e per una piccola parte del ricevimento, poi devono essere accompagnati nelle camere d'hotel;

4. La damigella d'onore non deve tenere in braccio i suoi figli durante il ricevimento o la cena perché deve essere libera di fare discorsi o foto;

5.Non tenere bambini durante la cerimonia», si legge nella lista.

La ricerca di una babysitter per ogni invitato con figli

La sposa si è anche resa disponibile a cercare una babysitter per accudire i bambini durante la cerimonia e il ricevimento in modo da poter tranquillizzare i genitori e permettere loro di godersi una bella serata.

