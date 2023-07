Matrimoni, «ad agosto mai di mattina e superdrink solo di notte»: le regole (da seguire) dei wedding planner

di Redazione web

Secondo le statistiche del Libro Bianco del Matrimonio, redatto da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed Esade Business School, agosto è il quinto mese più gettonato dalle coppie per convolare a nozze. Ma anche quello più a rischio di attirarsi l'odio a vita degli invitati, che in abito elegante (gli uomini in primis) dovranno combattere contro le temperature afose dei mesi estivi. Le regole principali da seguire: mai di mattina, evitare richieste di abbigliamento assurde, pochi spostamenti e tanta acqua.

Michela Murgia, matrimonio in «articulo mortis»: cosa significa, chi può richiederlo e quando

Matrimonio da incubo, lo sposo si addormenta dopo il "sì": «Ti prego non chiedere il divorzio»

Matrimoni, le regole della wedding planner

La wedding planner Giorgia Fantin Borghi, esperta di galateo delle nozze e di storia della Tavola, ha steso un decalogo per questa occasione. Prima di tutto l'ora: mai cerimonie di mattina, meglio posticipare il più possibile verso il calare del sole. La location: zone naturali, fresche. Terzo, ridurre al minimo gli spostamenti, quindi cerimonia (chiesa o comune che sia) e location il più vicino possibile. Quarto, il dress code. Evitare richieste esose o eccessivamente teatrali ma consentire un abbigliamento in lino e con cappello. Quinto, per le donne, trucco e capigliatura.

Le gentilezze per gli invitati

Gli ultimi consigli riguardano una serie di gentilezze per gli invitati: dotare gli ospiti di piccole sorprese che si riveleranno graditissime, come spray o salviettine rinfrescanti, ventagli, ombrellini, cappelli; verificare che il luogo del ricevimento non abbia sedie o panchine di metallo che con il caldo diventano roventi; prediligere aperitivi molto più lunghi, riducendo il numero delle portate e quindi il tempo dell'immobilità al tavolo; scegliere con attenzione il menù adatto alla stagione e infine, considerando che i matrimoni, sono l'occasione perfetta per far festa a gradazioni alcoliche elevate, la wedding planner consiglia una 'verticale alcolica'. Iniziare col fornire gli ospiti di acque aromatiche fin dai primi momenti (anche alla cerimonia) per passare ai vini estivi ben raffrescati durante aperitivo e cena. Ottime le granite anche un po' cariche, e per il super-drink attendere almeno la fase notturna.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA