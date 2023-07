Matrimonio da incubo, lo sposo si addormenta dopo il "sì": «Ti prego non chiedere il divorzio»

di Redazione Web

Il giorno più bello della vita è sicuramente motivo di ansia e stress... e ognuno li scarica a modo suo. Ma sicuramente vedere uno novello sposo dormire beatamente a pochi minuti dal fatidico sì sull'altare non è una scena da tutti i giorni. E il matrimonio da incubo, finito sui social, è diventato subito virale.

«Ti prego non chiedere il divorzio», è la richiesta ironica dello sposo dormiglione, ma anche un modo simpatico per chiedere scusa alla moglie per la sonnolenza improvvisa.

Sposo dormiglione diventa virale su TikTok

Lo sposo si è addormentato durante il matrimonio. Lui è Pierfrancesco e ha condiviso "l'incidente" sul suo profilo di Tiktok. Nel breve filmato si vede il ragazzo in macchina insieme alla sposa.

«Ti sei appena sposato e finalmente scarichi l'ansia». Questa la scritta che appare in sovraimpressione nel filmato. I due sposini sono in macchina. La donna, splendida nel suo abito da sposa, non riesce a trattenere le risate. Lo scuote, sussurra parole dolci, ma niente. Suo marito dorme beatamente.

E a quel punto, la donna non può far altro che chiedere aiuto: abbassa il finestrino e invita gli amici dello sposo a svegliarlo. Qualche utente sulla piattaforma social più amata dalle nuove generazioni insinua il dubbio: «È sicuramente uno scherzo». Ma a togliere qualsiasi dubbio ci pensano proprio gli amici dello sposo: «Se lo conosci - scrive un utente, probabilmente amico dell'autore del video -, sai che può accadere».

In tutto, sono due le clip condivise dal creator sulla piattaforma digitale. Nell'altra si vede lo sposo mostrare in che condizioni si trova dopo ogni drink. Un'usanza inglese, che però è diventata di moda anche qui in Italia. Una storia nostrana che sta conquistando i social network.

