Buffon e la dolce dedica al Tg1: «Il matrimonio con Ilaria D'Amico? Ecco quando sarà»

Gianluigi Buffon, durante un'intervista al Tg1, ha annunciato i suoi piani per il matrimonio con la sua compagna, Ilaria D'Amico. La notizia è emersa dopo che la giornalista ha rivelato che il matrimonio si terrà nel 2024, anche se la data precisa non è stata ancora confermata.

L'ex portiere della Nazionale e della Juventus, sebbene fosse stato intervistato principalmente riguardo al suo nuovo ruolo di capodelegazione della nuova Italia targata Luciano Spalletti, ha colto l'occasione per esprimere i suoi sentimenti per la sua futura moglie.

Buffon ha affermato che ciò che conta di più per lui in questa celebrazione nuziale è il profondo amore che prova per la sua futura moglie, sottolineando che non c'è stato un solo giorno in cui non si sia sentito felice con lei.

Foto: Kikapress music: Korben

