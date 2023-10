Dodici vacanze in 12 mesi, la 24enne ammette: «Ho speso 10mila euro. I soldi tornano, le esperienze no»

di Redazione web

Viaggiare a 24 anni dodici volte in un anno non è proprio cosa da tutti. Eppure, questa giovane donna sostiene che è possibile. A raccontare la propria storia è Mel Anyamene che ha raccontato di aver speso 9mila sterline (circa 10mila euro) in vacanze in un solo anno, tra Cipro, Italia, Spagna, Saint Louis e in generale, varie location negli Stati Uniti e sostiene che tutti dovrebbero massimizzare il proprio tempo libero. Ma come? Scopriamolo insieme.

La passione per i viaggi





L'itinerario

L'itinerario ha visto posti del mondo stupendi, con destinazioni "classiche" per una 24enne che ha la passione per i viaggi.

L'estate è iniziata con giugno a Miami (quasi 2mila euro), agosto in Nigeria con solo le spese di volo perché lì ha parte della sua famiglia, poi settembre tra St Louis e Granada con oltre 2100 euro totali. Infine, ottobre a Pahros, Cipro, a soli 350 euro e a novembre verrà in Italia, con un volo di 40 euro e hotel da 150 euro per poche notti, per poi concludere l'itinerario in Nigeria a dicembre con il prezzo del volo andata e ritorno a 400 euro.

«Sfrutto le ferie, ho 30 giorni l'anno da poter chiedere a lavoro e tutti i weekend liberi. Con un po' di organizzazione e stando sempre in movimento è sorprendente quello che si riesce a fare. Molto mi aiuta il vivere con i miei genitori e non avere spese d'affitto. Per il 2024? Mi riposerò», ha concluso la 24enne.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 13:45

