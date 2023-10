Professoressa pendolare, ogni giorno 260 km in auto: «Ho lasciato il posto fisso in banca sotto casa, ma ora sono felice»

di Redazione web

Un lavoro a tempo indeterminato in banca, a due passi da casa, che ha lasciato senza alcun rimpianto lo scorso settembre. Silvia Chiareghin, 48 anni e due figli, oggi è una professoressa pendolare che percorre ogni giorno 260 chilometri in auto per viaggiare tra Taglio di Po, in provincia di Rovigo, dove vive, a Sacile, in provincia di Pordenone, dove si trova l’Istituto tecnico economico Marchesini. Qui la prof Chiareghin insegna economia aziendale, e ha realizzato il sogno della vita: «È sempre stato fare l'insegnante».

La prof pendolare

Silvia Chiareghin, racconta il Corriere del Veneto, ha vinto il concorso per il posto di insegnante di ruolo a settembre e non ha avuto dubbi sul da farsi: «Lavoravo da 16 anni in banca, nella filiale praticamente a due passi da casa - racconta -.

Il commento

La storia di Silvia ha suscitato grande dibattito sui social, e anche il Governatore del Veneto Luca Zaia ha elogiato la sua scelta: «È l'ennesima dimostrazione di quello che sostengo da sempre: solo i pessimisti non fanno fortuna. A volte coltivare a lungo i propri sogni dà la forza per lavorare per realizzarli».

