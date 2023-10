Parrucchiere pendolare da Caserta a Torino: «Faccio 1.800 chilometri a settimana, ho due saloni e li gestisco da solo»

di Redazione web

In viaggio da Torino a Caserta ogni settimana per lavoro. Antonio Iodice, parrucchiere di 52 anni, si destreggia tra i suoi due saloni, distanti 900 chilometri l'uno dall'altro. Dal lunedì al giovedì sera sta a Torino. Poi, sale sul bus e inizia la traversata. Venerdì apre il negozio a Macerata Campania e ci resta fino a domenica. Finita la tre giorni in patria, riparte verso il Piemonte. Nessun aiutante, fa tutto da solo.

«Mi cercano, mi sono fatto una mia clientela a Torino, e continuo a tenermi anche la mia solita a Caserta. Amo il mio lavoro e sono un figlio d’arte: anche mio padre, mio zio hanno fatto da sempre questo lavoro». ha raccontato al Corriere della Sera. Adesso, anche suo figlio vuole seguire le sue orme.

Due viaggi a settimana da Caserta a Torino

Antonio Iodice non si ferma mai.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 10:00

