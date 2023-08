Affitti troppo cari, 80 docenti rifiutano il posto: scoppia il caso a Modena. «1.350 euro di stipendio sono pochi»

Affitti troppo cari a Modena e così in 80 - residenti in altre regioni - rifiutano il posto come docente di sostegno nelle scuole primarie della provincia. Lo denuncia la Gazzetta di Modena che riporta l'esito della procedura chiusasi venerdì scorso per la 'mini call veloce', ovvero la chiamata diretta per le immissioni in ruolo dei docenti residenti in regioni o province diverse da quelle delle graduatorie in cui sono inseriti. Si tratta di insegnanti specializzati nel sostegno, residenti in province diverse da quella di Modena.

Studente universitario pendolare in aereo: «Mi sveglio alle 3.30, ma non ho perso una lezione»

Milano, chi sono i nuovi poveri: alla Caritas anche chi ha un lavoro, più colpiti donne e stranieri