Incidente stradale, frontale tra due auto in curva: Mauro muore a 46 anni, un ferito grave

di Vito Triolo

Si allunga la scia di sangue sulle strade della Bat. È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale 231, all'altezza di Canosa di Puglia nella Bat. Due auto, per cause in fase di ricostruzione, si sono scontrate frontalmente all’altezza di una curva.

L’impatto è stato fatale per Mauro Vinetti, 46 anni originario di Minervino Murge, alla guida di uno dei veicoli coinvolti mentre il conducente dell’altro mezzo - originario di Andria -, soccorso dagli operatori sanitari giunti sul posto, ha riportato varie ferite e traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Carabinieri e agenti della Polizia Locale al lavoro per effettuare i rilievi del caso e gestire il flusso del traffico in un punto particolarmente sensibile dell’importante arteria extraurbana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA