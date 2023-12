Alessandro Venturelli scomparso da 3 anni, il grido di dolore della madre: «Ogni notte mi chiedo dove stai dormendo. Io ti aspetto»

Sassuolo, 2020, un ragazzo scompare di casa. Avvistamenti, false piste. Passano tre anni. La mamma di Alessandro Venturelli, 21 anni, però, non si da' pace e continua a cercare suo figlio. «Cerco mio figlio in tutta Europa. È vivo e in trappola», ha detto al Corriere della Sera. A inizio settimana sono passati tre anni da quando Venturelli si è volatilizzato nel nulla. «Tre anni di angoscia senza fine», scrive su Facebook Roberta Carassai, la mamma, rivolgendosi al figlio. «Sono tante le cose che vorrei dire per esprimere tutta la mia sofferenza ma per chi mi conosce le parole non servono e soprattutto non esistono quelle che potrebbero rendere l'idea», scrive.

La rabbia e il dolore di Roberta Carassai

La donna, che da tre anni si batte per ritrovare il figlio, attacca le istituzioni: «Sono tre anni in cui chiedo aiuto a uno Stato che per le persone scomparse non fa nulla. Sono tre anni in cui sbagliando mi sono fidata e affidata a chi si è fatto avanti offrendomi anche la più piccola speranza. Sono tre anni in cui le uniche persone con cui interagisco erano perfetti sconosciuti fino alla scomparsa di Alessandro. Sono tre anni che passo le miei notti nel divano e nel momento in cui chiudo la porta di casa la domanda è sempre quella "dove dormirai stanotte Alessandro? Io sono qui che ti aspetto....”», ha scritto Roberta Carassai su Facebook in occasione dell'anniversario dalla scomparsa di Alessandro Venturelli.