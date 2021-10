Dora morta cadendo dal balcone, le amiche a Storie Italiane: «Il compagno era molto possessivo, spesso le vietava di fare delle cose»

Storie Italiane parla del caso di Dora Lagreca, la giovane di 30 anni originaria di Montesano sulla Marcellana (Salerno), morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere caduta da un balcone al quarto piano. Eleonora Daniele ha raccolto diverse testimonianze delle sue amiche dopo che il compagno, presente con lei al momento della morte, è stato iscritto nel registro degli indagati.

Una delle amiche di Dora racconta il rapporto tra la 30enne e il suo compagno: «Lei non mi ha mai detto che gli aveva messo le mani addosso, ma erano molto scontrosi e quando litigavano lo facevano molto pesantemente e succedeva spesso», tesi confermata dagli stessi vicini la notte della morte della giovane, «Lui era geloso e possessivo, gli controllava il telefono e non si fidava di lei. Lei ha provato a distaccarsi, poi lui le prometteva che cambiava e lei ci ricascava. Hanno sempre litigato», conclude.

Un'altra amica dice: «Io sapevo che avevano vissuto insieme per un poco, ma poi avevano deciso di separarsi e abitavano ognuno a casa sua per capire come andavano le cose tra loro. Io non credo al suicidio, per come la conosco io era una cosa impossibile, lei aveva voglia di vivere», poi afferma incredula: «Ma poi come è possibile, a mezzanotte e mezza mi manda un video in cui si divertiva, come posso pensare che mezz'ora dopo abbia scelto di suicidarsi?».

Una terza persona, molto vicina a Dora aggiunge: «Lei voleva un figlio con questo ragazzo anche se non erano in rapporti idilliaci. Lui era troppo possessivo, le diceva che non doveva fare delle cose, se sapeva che dove andava c'era l'ex lui era geloso e le impediva di andare. Va detto che anche lei era molto gelosa».

In studio poi si discute dei post sulla violenza scritti da Dora su Facebook, ma l'inviata del programma chiarisce quello che è emerso dalla prime indagini. I post infatti non sarebbero stati riferiti a se stessa, ma a delle vicende di cronaca che avevano colpito la 30enne, molti invece erano i suoi commenti e pensieri espressi sui social in merito al desiderio di avere una famiglia con il suo compagno, di costruirci un futuro e farci dei figli.

