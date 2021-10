Dora, morta cadendo dal balcone: oggi l'autopsia e un nuovo sopralluogo nell'appartamento

Dora Lagreca, in questi minuti si sta eseguendo l'autopsia sul corpo della 30enne morta nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Potenza. La ragazza era caduta dal balcone al quarto piano di un appartamento in zona Parco Aurora e per la sua morte è indagato il fidanzato, il 29enne Antonio Capasso, con l'accusa di istigazione al suicidio.

Dora Lagreca, a Storie Italiane le testimonianze delle amiche: «Il compagno era molto possessivo, spesso le vietava di fare delle cose»

In contemporanea con l'autopsia sul corpo di Dora, che viene eseguita all'ospedale San Carlo di Potenza, i Ris dei carabinieri stanno facendo un altro sopralluogo dell'appartamento in cui è morta la ragazza, che è sotto sequestro.

