Alessandro Venturelli, nuove testimonianze a Storie Italiane: «Lo vediamo spesso alla stazione, a volte dorme lì»

Storie Italiane torna sul caso di Alessandro Venuturelli dopo nuove segnalazioni. Eleonora Daniele esordisce spiegando che la mamma Roberta sarebbe dovuta andare via da Padova ma queste nuove testimonianze l'hanno spinta a restare.

La conduttrice manda in onda il racconto di un gruppo di ragazzi che sostengono di aver visto il 20enne nei pressi della stazione di Padova. L'ennesima segnalazione che sembra combaciare con le altre, i giovani spiegano di averlo visto dormire in terra: «Aveva una bici vecchia, quando l'ho chiamato per nome lui mi ha risposto e mi ha salutato. così gli ho detto che la madre lo sta cercando e di chiamarla, ma a quel punto ha detto di no e si è allontanato», raccontano e poi aggiungono di averlo visto anche un mese fa e di averlo in generale visto spesso nella zona sempre in atteggiamento piuttosto tranquillo. I ragazzi poi aggiungono un dettaglio: «Ricordo di averlo visto a lungo con un altro ragazzo italiano, poi lui ha avuto dei problemi con la polizia ed è andato via da Padova, da allora l'ho visto sempre solo».

Eleonora poi chiede alla madre di Alessandro se ci sono stati atteggiamenti sospetti prima della sua sparizione e lei conferma che nei 10 giorni prima del suo allontanamento il 20enne aveva fatto cose molto strane: «Per 10 giorni ha voluto dormire con me, mi ha confessato che controllava le targhe delle auto che passavano davanti a casa, mi diceva di stare attenta quando uscivo. Erano atteggiamenti strani che avevano allertato me e mio marito. Ecco perché quando lo abbiamo visto uscire ci siamo insospettiti e infatti mio marito seguendolo ha notato lo zaino in giardino e ha capito, così ha provato a fermarlo».

