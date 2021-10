Alessandro Venturelli, nuova segnalazione a Storie Italiane: «L'ho visto in piazza, aveva lo sguardo smarrito»

Eleonora Daniele nella sua trasmissione mattutina di Rai 1, Storie Italiane, torna ancora una volta sul caso di Alessandro Venturelli, il 21enne scomparso da Sassuolo. La madre si trova ancora a Padova dopo che è spuntata l'ennesima segnalazione: «Ormai sembra essercene una al giorno», spiega la conduttrice, «Sono tutte autorevoli, tutte di persone che non vogliono apparire, che vanno dalle autorità e che descrivono situazioni e luoghi simili».

Nel corso del collegamento l'inviata spiega di aver raccolto proprio ieri il racconto di una signora anziana che dopo la chiusura della trasmissione si è recata in piazza e ha voluto parlare. La donna ha detto di aver visto Alessandro per due sere consecutive: «Aveva una tuta grigia, pulita, non mi sembrava un ragazzo di strada, aveva un telefono e digitava». La testimone spiega di averlo notato perché di solito la pizza in cui lo ha visto, molto vicina alla stazione, dopo le 20 si svuota, mentre lui è rimasto lì a lungo. Dopo questi due episodi però non lo ha mai più visto.

La donna aggiunge di averlo visto solo, di aver percepito la sua solitudine: «Non sembrava uno che vive ai margini, ma mi è sembrato molto provato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 13:58

