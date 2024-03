Prende 4mila euro al mese su TikTok, ma non lascia la casa popolare: «Perché dovrei trasferirmi?». E si "regala" un suv

di Redazione web

Whitney Ainscough è una mamma tiktoker diventata celebre su social perché posta video in cui mostra ai suoi follower com'è essere "una cattiva mamma". Casa in disordine, pasti fuori orario, piatti da lavare, biancheria da stirare e chi più ne ha più ne metta. La 30enne inglese vive a Rotherham, nel South Yorkshire e, spesso, viene criticata per il suo stile di vita e anche perché occupa una casa popolare (insieme ai suoi figli e al compagno) nonostante guadagni 4000 sterline al mese (più di 4600 euro). Come riportato dal Daily Mail, Whitney sarebbe in attesa di una casa popolare più grande dove trasferirsi con la famiglia. Il tabloid l'ha intervistata.

L'intervista a Whitney Ainscough

Recentemente, Whitney Ainscough è stata intervistata dal Daily Mail al quale ha spiegato: «Pago per vivere qui. Le persone che ricevono sussidi e hanno la casa gratis, non pagano per viverci. Io pago un affitto, invece, di 448 sterline (535 euro, ndr) per vivere qui, gli altri però ricevono l'indennità di alloggio e qualsiasi altra cosa che esista. Pago le rate con il mio stipendio. Qual è il loro problema? Secondo loro dovrei lasciare la casa per chi è più bisognoso e comprarmene una mia solo perché guadagno bene con il mio lavoro? Dovrei trasferirmi solo perché guadagno di più di loro?».

Whitney Ainscough ha aggiunto che vorrebbe spostarsi in una casa più grande poiché quella attuale comincia a essere un po' stretta: «Vivo in una casa con due camere da letto e siamo in cinque. Sono in lista d'attesa per un posto più grande. Purtroppo non posso andare a chiedere un mutuo. Mi piacerebbe, ma non posso perché ho già avuto problemi finanziari in passato».

Le spese di Whitney

Infine, Whitney Ainscough ha concluso la sua intervista parlando dei regali che, a volte, si concede: «La Range Rover è mia, l'ho appena acquistata. Non ho niente su cui spendere i miei soldi perché, appunto, non posso aprire un mutuo per i miei pregressi finanziari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA