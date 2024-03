«Sposa attenta, il tuo futuro marito ti sta tradendo all'addio al celibato e flirta con me»

Chi ha detto che la solidarietà femminile non esiste? La storia di Tiana Wiltshire ha fatto il giro del web ed è diventata virale su TikTok. La vicenda non riguarda personalmente la content creator statunitense ma una sfortunata ragazza che, per un video comparso sulla piattaforma, si sarà vista stravolgere la vita.

Tiana ha voluto mettere in guardia una futura sposa (che lei non conosce) perché, durante un pomeriggio di festa con le amiche, ha incontrato un futuro sposo che stava festeggiando il suo addio al celibato e che sarebbe stato infedele alla fidanzata... proprio con la tiktoker.

Tiana, quindi, ha voluto raccogliere un po' di prove per la malcapitata: ha flirtato con il ragazzo e si è anche scambiata alcuni messaggi nella chat di Instagram. Tutti dati che potrebbero davvero essere sufficienti a far saltare un matrimonio. Ecco cos'è successo.