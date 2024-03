«Spogliarelliste vietate, ecco le regole per l'addio al celibato»: il video del decalogo della fidanzata gelosa diventa virale

L'addio al celibato può essere una festa molto "pericolosa" ed è bene che, a pochi giorni dal matrimonio, non succeda nulla che possa rovinare l'atmosfera o fare arrabbiare la futura sposa. Proprio per questo, la tiktoker Isabella Blount di Leicestershire, Inghilterra, ha deciso di stilare una lista di regole (molto dettagliata) per il suo fidanzato.

Il video che è stato pubblicato su TikTok ha riscosso moltissimo successo tanto che è stato visto più di un milione di volte. Nella lista di Isabella ci sono sette punti da rispettare in modo assoluto. La tiktoker scrive: «Le spogliarelliste sono vietate; le altre ragazze non si guardando; scrivimi così so che stai bene; puoi divertirti ma sempre ragionando; puoi fare foto e video, documentare tutto; ci sono alcune località che puoi scegliere... Amsterdam assolutamente no; portami un regalino». In una recente intervista rilasciata a Hitched.co.uk, Isabella ha spiegato lo scopo del suo video TikTok.