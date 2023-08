Assistente di volo: «Ecco cinque cose che ti consiglio di non fare in aereo»

di Redazione web

Un'assistente di volo ha condiviso i suoi segreti con gli utenti online circa cosa è consigliabile non fare in aereo. Che si viaggi all'estero o no, ci sono alcuni consigli da seguire e che potrebbero riverlarsi molto importanti anche per la tua salute. L'hostess ne ha condivisi cinque molto particolari. Scopriamoli insieme.

I consigli per l'aereo

Un'hostess dell'American Airlines ha ricordato una sua esperienza personale che ha deciso di condividere con i fan e che potrebbe letteralmente salvare la vita in aereo.

Si tratta delle immersioni subacquee. Secondo la ragazza, infatti, sarebbe il caso di evitare di partire e prendere un aereo nell 48 ore successive in quanto si richia di star male.

«È meglio concedere al corpo il tempo sufficiente per liberarsi dell'eccesso di azoto assorbito durante l'immersione, altrimenti potresti soffrire di malattia da decompressione durante il volo», ha specificato Leysha Perez.

Un secondo consiglio da tenere a mente quando si pianifica un viaggio è il modo in cui si sceglie di prenotare i biglietti.

Le parole dell'hostess

«Non tutti sanno che prenotare i biglietti su siti terzi e non quelli della compagnia significa non avere sempre la possibilità di scegliersi il posto.

Un consiglio utile che potrebbe aiutare a risparmiare è quello di non utilizzare la propria carta di credito, ma utilizzare quelle delle compagnie aeree. Accumulando punti, infatti, è possibile ottenere dei viaggi scontati o completamente gratuiti.

Quarta cosa da non fare in aereo è quella di usare cuscini e coperte fornite dall'equipaggio. Per quanto possano essere pulite, sono state usate da migliaia di persone e potrebbero avere dei germi. Il consiglio è quello di portare i propri a bordo e usare quelli.

Per concludere, Leysha ha consigliato di non mangiare i pasti della prima classe perché ricchi di conservati e sodio e non propriamente salutari.

