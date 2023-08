«Il bimbo pilotava l'aereo, lui beveva birra»: papà e figlio morti in un incidente, l'ultimo video choc

di Redazione web

Papà e figlio sono morti in un incidente aereo lo scorso 29 luglio. I corpi, ritrovati domenica, hanno avuto la dovuta sepoltura negli scorsi giorni. Lo spiacevole fatto è accaduto in Brasile. Un video emerso sui social mostra il bambino di 11 anni, Francisco, alla guida dell'aereo privato, mentre Garon Maia, il papà di 42 anni, beve una birra al suo fianco.

La mamma e moglie delle vittime si è tolta la vita dopo la sepoltura dei due passeggeri dell'incidente aereo.

Orso scappa dalla stiva dell'aereo, volo in ritardo a Dubai. La reazione sorprendente dei passeggeri VIDEO

Asiago, incidente aereo: ultraleggero precipita in un prato durante la fase di atterraggio

Incidente aereo: dinamiche sconosciute

Non è stato ancora accertato se che il video corrisponde agli istanti prima dell'incidente, ma dimostra che Garon Maia faceva spesso guidare l'aereo privato al figlio di 11 anni. Il loro bimotore Beechcraft Baron 58 si è schiantato in una foresta tra Rondônia e Mato Grosso in Brasile.

Non è stato ancora confermato chi fosse alla guida del velivolo al momento dell'incidente, ma non si esclude che potrebbe essere stata una di quelle volte in cui a pilotare non ci fosse l'uomo, ma suo figlio 11enne.

Nel video, Garon dice: «Aspetta, tutto pronto? Avanti ok? Vai! Dai, 600 cavalli, puoi spingere. Bravo ragazzo.

Avião bimotor Beechcraft Baron 58, de matrícula PR-IDE, "caiu matando pai e filho" a Aeronave cair em uma região de mata fechada, na divisa de Rondônia e Mato Grosso. Os destroços da aeronave foram localizados na manhã deste domingo (30) o pecuarista Garon Maia e o filho.🇧🇷 pic.twitter.com/nOEBpVZJup — D' AVIATION 🇧🇷 (@pgomes7973) August 1, 2023

Il ritrovamento dei corpi e il suicidio della donna

Garon è volato via dalla sua abitazione nella città di Nova Conquista. Pare si sia fermato per fare rifornimento in un aeroporto a Vilhena, ha rivelato un bracciante agricolo brasiliano.

Secondo quanto riferito, stava progettando di riportare suo figlio a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dove il giovane viveva con la madre.

Secondo quanto riferito, il suo aereo è decollato intorno alle 17:50 ma si è schiantato otto minuti dopo, dopo essere scomparso dai radar, dicono le autorità. I soccorritori hanno perquisito l'area sabato 29 luglio e sono riusciti a localizzare i corpi domenica.

La moglie di Garon, Ana Paula Pridonik, si è tolta la vita dopo che la coppia è stata sepolta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA