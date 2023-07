Aereo si schianta in fase di atterraggio: il carrello non funziona, tocca la pista e rimbalza

di Redazione web

Un filmato che fa venire la pelle d'oca, quello che sta facendo il giro dei social in queste ore: si tratta di un incidente di un aereo che effettua una normale manovra di atterraggio, ma che per problemi tecnici rischia di schiantarsi sulla pista dell'aeroporto internazionale di Mogadiscio, in Somalia. Il velivolo nella parte finale della pista, perde aderenza con il terreno e vira verso sinistra, andandosi a schiantare contro una recinzione di protezione.

Video: Halla passenger airplane crash landing at Adan Abdulle International Airport(AAIA) earlier this morning.



The plane that crash landed was carrying passengers from Garowe, and among the passengers include; two former Prime Ministers of Somalia, Abdiweli Gas and Omar… pic.twitter.com/86R8AkMEfZ — Abdihalim Bashir (@HornExpert) July 11, 2023

Pensano sia una bambola senza testa e la lasciano in spiaggia per ore: poi la macabra scoperta

Salvi a bordo

34 i passeggeri a bordo della compagnia Halla Airlines, tutti salvi. A renderlo noto è l'autorità per l'aviazione civile somala, secondo cui la manovra compiuta dall'aeromobile di tipo E120 sulla pista 05 dell'aeroporto internazionale di Aden Ade è stata eseguita in modo ottimale e ha evitato conseguenze tragiche per passeggeri ed equipaggio a bordo.

Airplane Crash Lands In Somalia — No Fatalities



According to local media, three out of thirty passengers were injured in the crash landing



Source: RT pic.twitter.com/gE8O3ivpCi — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) July 11, 2023

Problemi al carrello

Secondo i media locali la causa dello schianto è da attribuire al malfunzionamento del carrello anteriore. Pare che solamente una persona sia rimasta ferita, mentre per gli altri oltre alla paura, non sarebbe accaduto nulla di grave. A riprendere l'incidente è stata una telecamera di sorveglianza che mostra il momento in cui l’aereo della Halla Airlines, tocca terra, poi inizia a sbandare andando a sbattere contro le barriere laterali.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA