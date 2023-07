Pensano sia una bambola senza testa e la lasciano in spiaggia per ore: poi la macabra scoperta Si tratta del corpo di un bimbo di circa 3 anni, che potrebbe essere morto in mare ed arrivato in Spagna dopo giorni in acqua







di Redazione web Ha pensato che fosse una bambola senza testa quella che hanno rinvenuto su una spiaggia della Costa Dorada a Roda de Brera in Spagna. Invece erano i resti di un bambino tra i due e i tre anni, scoperti da un uomo che stava pulendo l'arenile al mattino. Bangkok, cavalcavia collassa nell'ora di punta: video choc del momento del crollo Senza testa Il corpo del bambino era in avanzato stato di decomposizione, e mancante di alcune parti del corpo compresa la testa. La polizia è convinta che prima che fosse diramato l'allarme alle forze dell'ordine, altri bagnanti potrebbero averlo visto, pensando che fossero i resti di una bambola, motivo per cui non sarebbe stata fatta alcuna denuncia prima. ÚLTIMA HORA 10.54 h: El cos d’un nen d’uns dos anys sense cap ha aparegut aquest matí a la platja de Roda de Berà.

👉🏻 El cos està en avançat estat de descomposició.

👉🏻 Tot apunta a que hauria mort en un naufragi d’una embarcació d’immigrants. pic.twitter.com/tRw7cC4U6W — Sergi Maraña (@SergiMaranya) July 11, 2023 Leucemia, bimba di 8 settimane morta: inutile la corsa contro il tempo dei medici. La mamma: «Ho il cuore spezzato» In mare da giorni Il sindaco di Roda de Bera, Pere Virgili, ha dichiarato al programma locale El món a RAC1 che il corpo era “in mare da molto tempo. È un cadavere decapitato, quindi era difficile sapere se fosse una persona. In prima istanza potrebbe sembrare una bambola." Secondo Virgili il cadavere del piccolo, potrebbe essere quello di un bimbo su una barca di migranti che si è capovolta nel Mediterraneo. Autopsia Un portavoce della Guardia Civil ha dichiarato: “Tutto quello che possiamo confermare al momento è che il corpo di un bambino è stato trovato sulla spiaggia di Roda de Bera, nella provincia di Tarragona. La questione è ancora oggetto di indagine". Nelle prossime ore si svolgerà l'autopsia per cercare di stabilire le cause della morte. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 19:27

