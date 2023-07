Maddalena Urbani, pusher e amica la lasciarono morire per overdose: 4 anni allo spacciatore

di Redazione web

E' stato condannato a quattro anni e mezzo in appello, lo spacciatore che cedette la droga fatale a Maddalena Urbani, la 21enne figlia del medico che per primo ha isolato il virus della Sars, deceduta per overdose il 27 marzo del 2021. Oltre alla condanna per omicidio colposo del pusher Abdulaziz Rajab, che sarò rimesso in libertà è stata condannata anche l'amica Kaoula El Haouzi, a tre anni e sei mesi, colpevole di non aver chiamato i soccorsi.

Pena ridotta

Lo spacciatore siriano, in primo grado venne condannato per omicidio volontario a 14 anni di carcere, ma in appello la sentenza gli ha scalato 10 anni, rendendolo libero.

Niente soccorsi

I due imputati dopo che Maddalena era andata in overdose in un appartamento di Roma Nord non chiamarono il 118 e hanno chiesto aiuto solo dopo molte ore, lasciandola morire sotto l'effetto della droga. I risultati dell'autopsia svolta sulla salma della ragazza hanno confermato che il decesso è sopraggiunto per overdose.

