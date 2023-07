Leucemia, bimba di 8 settimane morta: inutile la corsa contro il tempo dei medici. La mamma: «Ho il cuore spezzato»

di Redazione web

Otto settimane di vita e la piccola Azayilia è malata di leucemia. Quando i due genitori Ashley Cain e Safiyya Vorajee che vivono in Inghilterra hanno rivelato sui social che la loro figlia era malata, la loro condizione ha subito calamitato l'attenzione di migliaia di persone nel mondo e in meno di un giorno hanno raccolto più di 1 milione di sterline per pagare cure specialistiche all'estero.

Tragico destino

Purtroppo l'enorme affetto e i soldi non hanno potuto salvare la piccola dal suo tragico destino. Lo scorso aprile, infatti, è morta all'età di otto mesi. Ora i due genitori stanno sostenendo i premi Who Cares Wins di The Sun, destinando i soldi raccolti per la loro bimba alla ricerca per aiutare a curare altri giovani malati di cancro. Ad oggi, il totale per la pagina GoFundMe di Azaylia è di 1,6 milioni di sterline, versato nella fondazione a suo nome.

Fondazione per i bimbi

Safiyya, 35 anni, dice a The Sun: "L'istituzione della Fondazione Azaylia è un modo per ringraziare la comunità che è stata lì per noi e vogliamo onorare nostra figlia e assicurarci che la sua scomparsa non sia stata vana.

Tumore devastante

I due genitori avevano deciso di portare la bimba a Singapore per delle cure speciali, ma mentre lo stavano organizzando, è stato detto loro che Azaylia aveva tumori al cervello, ai reni, al fegato e alla milza e che il trattamento all'estero non poteva più essere d'aiuto. I suoi genitori decisero di portarla a casa ed è morta due settimane dopo.

