Bambina di 11 anni colpita da un proiettile di gomma: dopo giorni di mal di testa la scoperta choc

Ha rischiato molto la bambina di 11 anni, che sabato scorso è stata colpita alla nuca da un pallino di piombo mentre stava giocando in un parco pubblico di Livorno, scrive Il Tirreno. Ad un primo momento si pensava fosse stata raggiunta da un proiettile di plastica rigida sparato da ignoti, con una pistola giocattolo ad aria compressa. Subito dopo il colpo, la bambina, è stata portata in ospedale dove è stata medicata e dimessa.

Mal di testa

Ma nei giorni seguenti continuava a lamentare mal di testa, allora i genitori l'hanno portata di nuovo al pronto soccorso per gli accertamenti ed è in ospedale che la Tac ha rilevato che in realtà il pallino era di piombo. La bambina, infatti, aveva conficcato nel cuoio capelluto il pallino di metallo, che per fortuna si è fermato in una zona superficiale ed esterna della testa, e non ha raggiunto parti più sensibili come gli occhi, il naso o la bocca.

Indagine in corso

La bambina è stata nuovamente medicata e dimessa con sette giorni di prognosi.

