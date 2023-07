Ricoverato in ospedale dopo un incidente, 52enne insiste per uscire: trovato morto poche ore dopo

di Redazione web

Ha avuto un incidente stradale, dopo il quale è stato ricoverato all'Ospedale di Careggi, a Firenze, poi il 52enne ha deciso di uscire dal nosocomio per sua volontà, ma senza il parere positivo dei medici. Questa mattina, lo stesso uomo, è stato trovato morto sotto la tromba delle scale del dipartimento di matematica dell'università di Firenze. A ritrovarlo, ormai privo di vita, il personale della struttura bibliotecaria che ha fatto scattare l'allarme, scrive Today.

Prima di morire manda un sms all'amante: «Se muoio è stata mia moglie». Ma lei viene assolta

Mistero sul decesso

Secondo le prime ipotesi sul decesso dell'uomo, potrebbe essere stata la caduta dalle scale, da un'altezza considerevole, forse nel cuore della notte; ma non si conosce come il 52enne sia riuscito ad entrare nella struttura. Forse, prima della chiusura serale dei cancelli, oppure nascondendosi all'interno in modo da non essere visto, o ancora scavalcando dopo l'orario di chiusura.

Telecamere al vaglio

Ora la polizia scientifica e gli inquirenti dovranno analizzare le telecamere dell'università per verificare se la vittima sia stata inquadrata, in particolare la camere posizionata per inquadrare le scale potrebbe svelare i dettagli sulla sua morte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA