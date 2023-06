Partorisce neonata sul wc, la giovane mamma ai soccorritori: «Non sapevo di essere incinta» La giovane mamma non sapeva di essere in gravidanza e si è resa conto di portare un bimbo in grembo solo quando lo ha dato alla luce in bagno







di Redazione web Ha partorito una bambina in casa senza sapere neanche di essere incinta. È accaduto nel quartiere di Scampia, a Napoli, dove una donna ha dato alla luce una bimba nata prematura, 1,7kg di peso che è sopravvissuto, grazie al pronto intervento del 118 che in pochi minuti l'ha soccorso e l'ha portata in Terapia intensiva neonatale in ospedale. Ancora in vita Aborto in giovane donna ignara della gravidanza è stato l'allarme lanciato dai soccorsi che sono intervenuti e trovato la donna seduta sul wc, mentre la piccola era appena nata, ma fortunatamente era ancora viva e respirava. Soccorsa in tempo «Mamma e figlia ora stanno bene», commenta il dottor Manuel Ruggiero, responsabile di "Nessuno tocchi Ippocrate", associazione che da anni si batte per i diritti e la sicurezza dei sanitari a Napoli e in Campania e che ha una pagina Facebook molto seguita Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 22:06

