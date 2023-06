Bambino di 6 anni cade nel vuoto dalla teleferica del parco divertimento: il video choc, poi succede il miracolo

di Redazione web

Una gita in un bellissimo parco naturalisico, il Fundidora Park a Monterrey, in Messico, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, per la famiglia di un bambino di 6 anni. Il piccolo, infatti, è salito sulla teleferica del parco, insieme ad un adulto, forse il genitore o un operatore del parco, con tutta l'imbracatura di sicurezza ed il casco, agganciato al cavo di acciaio.

🇲🇽 • A six-year-old boy falls from a height of 12 meters while on a ropes rack at Fundidora Park in Monterrey, Mexico pic.twitter.com/DAysWyikiA — Around the world (@1Around_theworl) June 26, 2023

Volo nel vuoto

La sequenza, ripresa in un video, mostra la passeggiata a 12 metri di altezza del bambino, che viene ripreso di spalla.

Per fortuna la caduta non ha provocato gravi traumi al bambino, che è stato prontamente soccorso dallo staff della struttura, che nel frattempo è stata chiusa per consentire di svolgere le necessarie indagini per accertare l'accaduto.

