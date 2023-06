Pescatore lava le mani in acqua, squalo lo morde e lo trascina giù dalla barca: video choc

di Redazione web

Ha messo la sua mano nelle acque delle Everglades in Florida, solo per lavarle quando dal canale, il cui colore era torbida, è uscito il muso di uno squalo, che ha addentato l'arto del pescatore, trascinando fuori dalla sua imbarcazione, facendolo cadere in acqua. Attimi di secondo, in cui il giovane sarebbe potuto morire in modo orribile, divorato dal grande pesce. Invece la sua prontezza di riflessi, gli hanno permesso di risalire sulla barca.

Video choc

La sequenza è stata ripresa e pubblicata sui social, divenendo virale. Il pescatore morso alla mano è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, ma secondo le informazioni diffuse dai media americani, avrebbe subito solo un trauma alla mano e nulla di più.

Shark attack in the Florida Everglades! pic.twitter.com/SQoxemqvEw — Animal Smackdown (@animalsmack) June 24, 2023

Salvato dagli amici

Uno degli amici del pescatore, gli aveva appena detto che mettere la mano in quelle acque non era una buona idea, ma non gli ha dato ascolta, finché non ha sentito i denti dello squalo stringergli la mano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 21:11

