Turista scivola da una scogliera, paura sulla Costiera Amalfitana: «Voleva girare un video ricordo»

di Redazione web

Forse voleva un video ricordo memorabile della sua vacanza in Italia, sulla Costiera Amalfitana, la turista australiana che si trovava sopra la scogliera con l'intenzione di fare un tuffo in mare. La ragazza con passi molti incerti cerca di avvicinarsi ad un punto meno sporgente, mentre dietro di sè c'è un ragazzo.

Brutta caduta

Di fronte qualcuno la sta riprendendo. La ragazza compie un piccolo passo, quando perde l'appoggio e scivola nel vuoto, finendo in acqua, tra l'apprensione di turisti e bagnanti che assistono alla scena. La turista è precipitata per diversi metri, strusciando sulla parete di roccia e finendo in acqua. Chi sta riprendendo, posta il video e sotto la didascalia: «Se solo le compagnie di assicurazione viaggi offrissero una protezione extra per gli idioti».

Recuperare la ragazza in acqua, che probabilmente si è ferita, non è stato molto semplice e pare ci sia voluta oltre un'ora per farla salire su un'ambulanza e trasportarla in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 19:50

