Voleva nuotare passando vicino alla sua casa al mare: il proprietario lo fa sbranare dal cane. «Mirava alla gola»

di Redazione web

Voleva nuotare in un tratto di mare accessibile solo passando vicino alla casa di un residente. Il malcapitato protagonista di questa storia è Alessandro Della Pietà, un signore di 74 anni, originario di Noale, in provincia di Venezia in vacanza in Croazia, nella nota isola di Pag, scrive Il Mattino.

I turisti lo scambiano per un ladro e lo pestano a sangue: Diego si salva grazie ai passanti

Vacanza rovinata

Il 74enne, esperto nuotatore, insieme ad un amico voleva raggiungere a nuoto l'isola di Skrda e per farlo «sono entrato in acqua in quel punto, di fronte all'ultima casa prima di raggiungere la punta più a nord dell'isola», abitata da un croato che vive in Germania, che alla vista dei due turisti ha iniziato ad aizzare il suo cane, un grosso pastore belga.

Il bancomat non gli restituisce la carta e lui lo prende a martellate usando un crocifisso

Cane alla gola

«Sembrava stessero giocando, gli tirava un bastone e lui glielo riportava. Poi però quel pezzo di legno lo ha lanciato addosso a me di proposito, e il cane mi ha aggredito probabilmente per recuperare il suo gioco» ha raccontato l'uomo, che ad un certo punto ha dovuto difendersi dai morsi del cane, a cui il padrone aveva lanciato il bastone in direzione dei due italiani, con l'obiettivo di farli aggredire.

In acqua per difendersi

«Ha cercato di sbranarmi.

Niente querela

Il 74enne, pieno di ferite è dovuto andar via dalla spiaggia e quando ha chiesto del disinfettante a quell'uomo, la risposta è stata: "Entra pure in mare, vedrai che ti farà bene". L'italiano si è fatto medicare e curare in ospedale, ma ha scelto di denunciare l'uomo, solo per non fare del male all'animale. «Con una querela di questo genere, con i miei referti medici, probabilmente come prima cosa avrebbero fatto sopprimere il cane. Non voglio che accada, l'animale non ha colpe. È il padrone che è un folle».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA