Donna dentro l'auto risucchiata dalla piena del fiume: salva grazie a una catena umana VIDEO

Un atto di straordinaria umanità e coraggio, quella di un gruppo di persone che ha salvato la vita ad una donna intrappolata in auto, mentre il fiume Ghaggar di Panchkula, in India gonfiato dalle piogge torrenziali, ha esondato trasportando via tutto quello che trovava al suo passaggio.

A woman swept along with her car in #Ghaggar river today #Panchkula she came to immerse something. Rescued by volunteers.