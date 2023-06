Chiesa sommersa dal fiume viene svelata dalla siccità. Ora i turisti ci arrivano in macchina

di Redazione web

Un'incredibile scoperta degna di Indiana Jones quella fatta in Messico, ma non per meriti archeologici. La siccità provocata dai cambiamenti climatici, infatti, ha svelato una chiesa che era stata sommersa dal 1966, quando fu costruita una diga su un affluente del vicino fiume Grijalva. Fino ad oggi, infatti, l'edificio religioso era visitabile solo in barca dai turisti, ma ora è completamente esposta ed i visitatori possono arrivarci in auto.

Troppa siccità

La mancanza di pioggia e le alte temperature nella regione messicano, purtroppo hanno provocato un drastico abbassamento del livello dell’acqua rivelando l’intero edificio, che risale al XVI secolo.

Tanti turisti

La chiesa fu costruita dai membri dell’Ordine Domenicano nel XVI secolo, quando il territorio era sotto il dominio coloniale spagnolo.

