Risucchiato dal motore dell'aereo, l'incidente choc: «Non doveva essere acceso». Cos'è successo

È stato risucchiato dal motore a reazione di un aereo di linea ed è morto all'istante. Il drammatico incidente è avvenuto lo scorso venerdì all'aeroporto di San Antonio in Texas. La vittima, un operatore aeroportuale, era intenta nei preparativi di decollo di un jet della Delta Airlines quando, per motivi ancora da chiarire, è stato letteralmente risucchiato dalla turbina del velivolo.

BREAKING: The San Antonio International Airport has confirmed that an airline crew member has lost his life on the tarmac following a tragic accident. pic.twitter.com/QUlawnEMzm — SkyNewsSA (@SkyNewsSA) June 24, 2023

Risucchiato dal motore dell'aereo

L'incidente, secondo quanto riferito dai media statunitensi, è avvenuto alle 22:25 (ora locale).

Per privacy gli agenti hanno deciso di non rilasciare il nome della vittima e, secondo quanto riportato da alcuni passeggeri che avrebbero dovuto prendere quel volo, l'incidente ha mandato in tilt l'aeroporto con volanti della polizia e ambulanze che hanno raggiunto il lugo della tragedia.

Il passeggero della compagnia aerea Michael Braun ha affermato che l'incidente "ha causato un effetto a catena con molte riprogrammazioni dei passeggeri", secondo il San Antonio Express-News .

L'indomani, l'azienda per la quale lavorava il dipendente ha rilasciato una dichiarazione in una nota: «Unifi Aviation è profondamente rattristata dalla perdita del nostro dipendente all'aeroporto internazionale di San Antonio. I nostri cuori e il nostro pensiero vanno alla famiglia del defunto».

Secondo quanto riferito dal New York Post, si tratta del secondo incidente con la stessa dinamica nel giro di sei mesi negli Stati Uniti. Alla vigilia di Capodanno, infatti, Courtney Edwards, membro dell'equipaggio di terra dell'aeroporto regionale di Montgomery, è stata risucchiata nel motore di un jet dell'American Airlines. La compagnia, in quel caso, è stata multata per una cifra di 15.625 dollari.

