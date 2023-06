Bimbo di 5 anni scivola da un muretto e muore sotto gli occhi dei genitori. La polizia: «Un tragico incidente»

Un bambino di cinque anni è morto dopo essere caduto da un muro del porto di Padstow in Cornovaglia. Lo riferisce l'emittente Sky News. Il bambino, originario della zona, è stato trasportato in aereo all'ospedale Trelikse di Truro e poi a Bristol, dove è deceduto per le ferite riportate. I genitori erano accanto a lui e la polizia sta trattando l'evento come un «tragico incidente».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 16:45

