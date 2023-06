Bambino di 12 anni morto dopo una caduta in montagna, nonno e genitori sotto choc. Avviata un'indagine

di Dario Sautto

Tragedia nella mattinata di oggi Agerola (Napoli). Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita dopo una caduta rovinosa in un sentiero di montagna. A soccorrerlo il nonno e i genitori che sono sotto choc. Inutile la corsa al locale presidio della Misericordia. Quando sono arrivati, il bambino era già morto.

Matteo Di Pietro, agli arresti domiciliari lo youtuber dei TheBorderline: è indagato per omicidio stradale

Rissa tra giovanissimi, 14enne accoltellato alla schiena: è grave

Bambino di 12 anni morto dopo una caduta

La salma del bambino ora è a disposizione della Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Emilio Prisco) che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per capire quanto accaduto. I carabinieri hanno avviato un'indagine per far luce sul caso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA