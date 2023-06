Matteo Di Pietro, agli arresti domiciliari lo youtuber dei TheBorderline: è indagato per omicidio stradale

Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber indagato per omicidio stradale e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente in cui la scorsa settimana è morto Manuel, il bimbo di 5 anni, a Casal Palocco, Roma. Nell'incidente erano rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni.

Incidente a Casal Palocco, l'indiscrezione choc: «Gli youtuber non hanno chiamato i soccorsi»

Matteo Di Pietro, la famiglia dello youtuber: «In silenzio per rispetto al dolore di chi ha perso un figlio»

Matteo Di Pietro agli arresti domiciliari

Il 20enne romano era risultato positivo ai cannabinoidi. Insieme agli altri youtuber del gruppo TheBorderline, stava svolgendo una challenge, nella quale sarebbe dovuto restare per 50 ore consecutive a bordo di una Lamborghini Urus.

Su quanto avvenuto a Casal Palocco la procura di Roma ha disposto una serie di consulenze: la ricostruzione della dinamica dell'incidente, con la verifica della velocità a cui viaggiava il Suv e l'analisi dei cellulari delle cinque persone che erano a bordo. Su quest'ultimo punto l'obiettivo degli inquirenti è verificare l'esistenza di video, foto o comunicazioni utili alle indagini, soprattutto in relazione all'ipotesi della «sfida» da postare sui social che il gruppo di youtuber stava effettuando.