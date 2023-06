Neonata adottata dal vigile del fuoco che l'ha trovata, la moglie: «Rispetto per la mamma biologica, brava a lasciarla in un rifugio sicuro»

di Redazione web

La storia della piccola Zoey ha fatto il giro del mondo. La bambina adottata dal vigile del fuoco che l'ha trovata e che non poteva avere figli ha commosso migliaia di persone. «Un segno del destino», ha detto qualcuno. Quella bambina adesso ha una mamma e un papà che la amano. E loro non hanno dimenticato la mamma che l'ha messa al mondo.

Il ringraziamento alla mamma

La moglie del vigile del fuoco, mamma adottiva della piccola, ha parlato della mamma biologica della bambina: «Per lei ho solo grande rispetto», ha detto la donna. «È stato incredibile, dopo 10 anni che aspettavamo, in due giorni l'abbiamo potuta portare a casa senza nessun intoppo».

«Aveva con sé un biberon e stava riposando.

E così, quando ha accopagnato la bambina in ospedale per i dovuti controlli, le ha lasciato accanto un biglietto in cui chiedeva di poterla adottare: «Ho spiegato che io e mia moglie cercavamo da 10 anni di avere un bambino. Ho detto loro che avevamo completato tutti i nostri corsi nello stato della Florida e che eravamo registrati per l'adozione. Tutto ciò di cui avevamo bisogno era un bambino». I loro desideri sono stati esauditi.

