Partorisce una bambina, poi muore per una grave emorragia: tragedia in ospedale. «La piccola sta bene»

Ha dato alla luce la sua bambina, ma poco dopo la sua situazione di salute è stata gravemente compromessa da un'emorragia, fino alla morte sopraggiunta pochi istanti dopo. Una vera e propria tragedia per una neomamma all'ospedale di Savigliano, in provincia di Cuneo, dove la donna è morta dopo aver partorito una bambina, che sta bene.

Dà alla luce una bimba e muore

La vittima, a quando si apprende, dopo la nascita della figlia ha avuto una grave emorragia post-parto e, nonostante tutte le manovre di sicurezza e di rianimazione subito messe in atto dal personale sanitario, è deceduta. La bimba, che pesa poco più di 3 kg è in ottime condizioni di salute ed è stata affidata alle cure dei parenti. Tutti gli accertamenti necessari sono in atto da parte della Direzione dell'ospedale e del personale del reparto.

