Conduttrice tv invitata al matrimonio indossa il vestito troppo hot. Pioggia di critiche dai fan: «Rubi la scena alla sposa»

L'estate, si sa, è la stagione dei matrimoni. Chi li ama e chi li odia, ma nessuno ne può fare a meno. Il grande giorno, d'altronde, arriva (si spera) una volta sola nella vita e tutti vogliono fare la loro bellissima figura, sorattutto la sposa.

Tutti i riflettori sono su di lei, la sposa, che tra cambi d'abito e acconciature, ha passato mesi a progettare nei minimi dettagli outfit e make up per la giornata che dovrà essere memorabile. Ma cosa accade se, nel giorno più importante della tua vita, una delle invitate ti ruba la scena? Come si dovrebbe reagire in questi casi?

È successo in Inghilterra, dove una delle invitate è stata fortemente criticata per il suo outfit.

L'outfit che ruba la scena

Stacey Solomon, famosa conduttrice inglese, ha fatto molto parlare di sé dopo aver pubblicato alcune foto che la ritraggono a fianco del suo compagno al matrimonio di un amico con la sua futura moglie. I due sono volati in Austria per una cerimonia spettacolare, ma ad aver catturato la scena è stato, soprattutto, l'outfit della showgirl.

La conduttrice tv ha deciso di optare per un crop top e una gonna ampia lunga con stampa floreale, firmato Dolce&Gabbana. Un outfit semplice che, però, ha destato molte critiche. Il motivo? La scollatura del top che, secondo alcuni sarebbe stata addirittura «indecente».

«Stai rubando la scena alla sposa, oggi è il suo giorno», le rimproverano i fan su Instagram (quasi 6 milioni).

Stacey ha un seno prosperoso che, secondo i fan, attira molto l'attenzione.

Chissà come avrà reagito la povera sposa quando ha visto Stacey e la sua scollatura...

