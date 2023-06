Chiara Nasti al matrimonio non lancia il bouquet, il regalo alla sorella Angela durante le nozze: «Ora tocca a te»

di Redazione Web

Una scelta non scontanta quella di Chiara Nasti durante il suo matrimonio con Mattia Zaccagni. Testimone della sposa Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne che oggi ha una relazione con il portiere del Napoli Pierluigi Gollini. Durante il matrimonio, Chiara Nasti, al momento del lancio del bouquet, ha scelto di fare un gesto molto particolare nei confronti della sorella Angela. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chiara Nasti e Zaccagni, la bomboniera super costosa al matrimonio: ecco il lussuoso omaggio fatto agli invitati

Chiara Nasti, la sorella Angela presenta il nuovo fidanzato? Al matrimonio con il calciatore del Napoli

Perché Chiara Nasti non ha lanciato il bouquet

Come ogni matrimonio che si rispetti anche per Chiara Nasti è arrivato il momento del lancio del bouquet durante i festeggiamenti. Ma c'è stato un gesto del tutto inaspettato dell'influencer nei confronti della sorella Angela Nasti: la 25enne ha prima fatto finta di lanciarlo per poi fare dietrofront e avvicinarsi alla sorella a cui ha consegnato direttamente il mazzo di fiori.

Un gesto sicuramente di buon auspicio tant'è che nelle ultime ore, la stessa Angela Nasti ha condiviso la foto del bouquet nelle sue Instagram stories con una didascalia a corredo: «Next boyfriend, you're stuck», che tradotto significa: «Prossimo fidanzato sei incastrato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA