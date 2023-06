Chiara Nasti, tre abiti da sposa per il matrimonio con Mattia Zaccagni: Grace Kelly alla romana, pizzo e trasparenze

Chiara Nasti ha sposato Mattia Zaccagni ieri, 20 giugno, con una cerimonia che ha lasciato senza parole. I due si sono detti il fatidico «Sì» nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma al Campidoglio, la stessa chiesa in cui Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi nel 2005. I festeggiamenti si sono spostati poi a Villa Miani a Roma, dove ad attenderli c'era una vista sulla Capitale da lasciare senza fiato.

Chiara Nasti era bellissima e molto emozionata. Per il grande evento ha scelto tre abiti da sposa.

Andiamo a vedere quali sono.

Chiara Nasti e gli abiti da sposa

Chiara Nasti ha deciso di indossare ben tre abiti da sposa durante il suo giorno più bello. Il primo durante la cerimonia religiosa nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, il secondo durante la prima parte dei festeggiamenti e, infine, un ultimo, più sbarazzino per la seconda parte della festa e per il taglio della torta, dove si è scatenata insieme agli invitati in balli e danze.