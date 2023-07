Jet precipita in California: morti i 6 passeggeri a bordo

di Redazione Web

Un aereo è precipitato e si è schiantato in California, in un campo vicino all'aeroporto della città di Murrieta, e i sei passeggeri a bordo sono morti. Una tragedia che scuote gli Stati Uniti e sul quale, adesso, si indaga. All'arrivo dei soccorsi l'aereo, un business jet Cessna C550, era avvolto dalle fiamme e stavano bruciando anche i 4mila metri quadrati di vegetazione circostanti il luogo dell'incidente.

🇺🇸 | Una avioneta Cessna C550 se estrelló la mañana del sábado cerca del aeropuerto French Valley, en Murrieta, dejando al menos 6 personas muertas. El segundo avión que se estrella cerca del aeropuerto en menos de una semana. Al momento del accidente, había niebla. pic.twitter.com/8YK4F1cYyS — ALERTAS RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@Alertas_RD) July 8, 2023

Aereo precipita in California

Il volo, secondo quanto riferito da Forbes, era partito dall'aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas.

