L'autobus precipita in un burrone, tragedia in Messico: «Almeno 29 morti, molti feriti gravi»

Grave incidente in Messico. Il bilancio attuale è di 29 morti e 19 feriti. Un autobus nel sud del paese è precipitato in un burrone. Le condizioni di alcuni passeggeri sono gravi. Il veicolo viaggiava dalla capitale Città del Messivo attraverso lo Stato meridionale di Oaxaca quando ha perso l'autista ha perso il controllo e il mezzo è volato nel burrone.

L'autobus è precipitato in un burrone alto più di 20 metri nei pressi della città di Magdalena Penasco.

Morto un bambino

Circa 14 persone sono state ricoverate nella città di Tlaxiaco, mentre altre cinque sono state trasportate in aereo a Oaxaca de Juarez. Per altri 29 passeggeri, tra cui anche un bambino secondo i media locali, non c'è stato più nulla da fare.

