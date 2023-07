Si innamora dell'autista del bus e lascia un biglietto alla fermata: «Chiamami!»

di Redazione web

Ha lasciato un appello su un foglio di carta attaccato alla fermata del bus, diretto proprio all'autista del mezzo a cui ha scritto: «Ehi autista in forma di autobus». L'originale nota appartiene a Donna Suter, mamma di due figli, che mentre si stava godendo un pasto domenicale ha notato il conducente dell'autobus 531 che si è fermato davanti al bar. E' stato un incrocio di sguardi, ma sfortunatamente l'autobus è andato via.

«Vi dico come sta Madonna»: lo svela l'amica storica Rosie O'Donnell su Instagram

Biglietto romantico

Donna, però, non si è persa d'animo e per attirare l'attenzione dell'autista ha deciso di scrivergli un biglietto, nella speranza che ripassando alla stessa fermata possa leggerlo. Sul biglietto c'è anche un numero di telefono da chiamare che Donna usa per i suoi appuntamenti galanti. La 38enne inglese, è convinta che l'autista dell'autobus in questione sappia che il messaggio è destinato a lui. "Deve saperlo perché quando è passato gli stavo sorridendo", ha detto secondo quanto scrive il Manchester Evening.

Chiamami

"Ho fatto il gesto della mano per 'chiamami', deve sapere che ero io" e spera che il suo approccio più tradizionale possa aiutarla a concludere il suo incantesimo, visto che è single da cinque anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA