Maltempo senza tregua, in Emilia-Romagna è ancora allerta rossa. Altre 16 regioni a rischio grandine, vento e temporali

Non c'è tregua al maltempo. Un nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, prevede dalle prime ore di sabato precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte e Sardegna, in estensione a Campania, Calabria e Sicilia, con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Osservata speciale Ravenna, dove oggi è previsto l'epicentro del maltempo: i cittadini sono pronti a salire sui tetti in caso di piena. Al momento la superficie di territorio del Comune di Ravenna evacuata è pari a 10.873 ettari, cioè circa il 16% dell'intero territorio comunale, per una popolazione residente di 14.220 persone (pari a circa il 9% del totale). Nelle scorse quattro notti il sistema di accoglienza messo in campo, spiega il Comune, ha fatto registrare 1.200 pernottamenti in 60 strutture alberghiere; mentre per quanto riguarda gli hub di protezione civile, si sono avvicendate quasi 3.000 persone.

