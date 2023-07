«C'è una bomba a bordo»: tentano di abbordare l'hostess Easyjet, ma l'approccio sull'aereo finisce malissimo

di Redazione web

«C'è una bomba nel bagaglio a bordo dell’aereo». Una frase sibillina, a quanto pare, per fare colpo sulla hostess di un volo Easyjet in partenza da Olbia per Bologna. Avrebbero detto così due giovani passeggeri per attirare l'attenzione dell'assistente di bordo.

Lo scherzo sul volo da Olbia

Uno scherzo di cattivissimo gusto e davvero privo di ogni logica che non ha ottenuto gli effetti sperati. Anzi. Della vicenda è stato informato il comandante del volo, che a sua volta ha chiesto immediatamente per sicurezza l’intervento della polizia di frontiera che ora potrebbero denunciare i due giovani passeggeri.

La notizia è riportata dal sito Galluraoggi. Per gli altri passeggeri ci sono stati notevoli disagi visto che il volo è partito in ritardo per consentire i necessari controlli. Della bomba nel bagaglio, ovviamente, nessuna traccia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 14:54

