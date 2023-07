In aeroporto a Olbia fa troppo caldo, non si può atterrare: tre voli dirottati tra Cagliari e Alghero

di Redazione web

In aeroporto fa troppo caldo, la pista è rovente: niente atterraggi. Accade a Olbia dove il termometro nella pista di decollo e atterraggio segna 47 gradi e in questo torrido pomeriggio tre aerei non sono potuti atterrare e sono stati dirottati in altri scali.

I tre voli dirottati per il caldo

I voli dirottati sono tutti e tre della compagnia Easyjet: uno da Amsterdam, uno da Milano (che sono stati fatti atterrare a Cagliari) e un altro da Parigi (dirottato su Alghero). E poi una sfilza di ritardi per i voli in arrivo da Bologna, Napoli, Monaco di Baviera, Dusseldorf.



La situazione degli arrivi sta comunque pian piano tornando alla normalità nell'aeroporto di Olbia «Costa Smeralda».

Incendi in zona, evacuate due famiglie

Le temperature da record che si stanno registrando a Olbia e nei paesi del suo circondario sono aggravate dalla presenza di alcuni focolai. Nel territorio di Loiri Porto San Paolo, nella zona di L'Ulivariu, in Gallura, è divampato un incendio non lontano da alcune case. Per precauzione la Protezione civile ha fatto allontanare due nuclei famigliari che risiedono nella zona.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, gli uomini del Corpo forestale e le compagnie barracellari, aiutati da quattro elicotteri tra i quali il Super Puma. Nessuna abitazione è stata danneggiata e sono in corso le operazioni di bonifica. L'allerta meteo regionale per oggi è elevata per il rischio incendio e per le alte temperature previste. Altri roghi sono divampati oggi nell'Isola e in due casi, a Jerzu (in Ogliastra )e a Sant'Andrea Frius (Sud Sardegna), sono dovuti intervenire anche i Canadair.

