Aereo Malpensa-New York “bucato” dalla grandine in volo: paura a bordo, Boeing costretto ad atterrare a Fiumicino

di Redazione web

Una violenta grandinata ha danneggiato in modo grave un aereo decollato da Milano Malpensa e diretto al Jfk di New York, costringendo i piloti ad un atterraggio di emergenza allo scalo di Fiumicino. Il boeing della Delta Airlines ha subito danni al cono di prua, alla turbina del motore e all’ala in diversi punti subito dopo il decollo, avendo incontrato condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

Nubifragio e grandine violenta sull'Emilia Romagna: nuovi danni per l'agricoltura

Paura in volo

Secondo una nota diffusa dalla compagnia aerea americana, il volo è atterrato poco prima delle 14 allo scalo romano «in sicurezza ed i passeggeri sono sbarcati normalmente. L'aereo ha subito alcuni danni durante il maltempo che sono in fase di revisione da parte del nostro team di manutenzione locale», precisa la compagnia. In queste ore sono state diffuse anche le foto dei danni subiti dal velivolo e sono impressionanti.

Suv "incastrato" nella sequoia gigante al parco: il video su TikTok è virale

Tragedia evitata

Considerate le parti dell'aeroplano che sono state danneggiate, la manovra di emergenza che ha portato tutti i passeggeri in sicurezza è stata eseguita in modo egregio dai piloti Delta, scongiurando una catastrofe.

Emergenza a Fiumicino

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA